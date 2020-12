Stiri pe aceeasi tema

- Andrada Precup este castigatoarea X Factor 2020. Tanara, in varsta de 17 ani, a impresionat in toate editiile, intrecandu-se pe sine de fiecare data. Noua castigatoare de la X Factor este nevazatoare, insa a fost inzestrata cu un auz absolut si o voce de inger.Tehnica vocala i se datoreaza Danei Bartzer,…

- Vineri seara, pe 18 decembrie 2020, marea finala a emisiunii concurs X Factor a avut loc la Antena 1. Jurații și telespectatorii au avut o misiune grea: sa aleaga o voce buna dintre 4 concurenți. Andrada Precup a fost aleasa caștigatoarea X Factor 2020. Andrada Precup, caștigatoarea X Factor 2020 Tanara…

- Andrada Precup este caștigatoarea X Factor 2020, un sezonul cu totul special și datorita condițiilor, dar mai ales datorita concurenților! Aseara, telespectatorii au fost cu ochii pe confruntarile finale din cel de-al noualea sezon X Factor. Show-ul difuzat de Antena 1 s-a impus ca lider de audiența…

- Andrada Precup a cantat in Finala alaturi de Adrian Daminescu piesa "Romania".In aceasta noapte s a incheiat Marea finala X Factor sezonul 9. Castigatoarea sezonului 9 este Andrada Precup, finalista lui Stefan Banica. Tanara a a primit trofeul de 100.000 de euro.Andrada Precup a cantat in Finala alaturi…

- Marea finala X Factor aduce inca un moment senzațional in sezonul 9. Bella Santiago, caștigatoarea X Factor din 2018, a revenit pe scena care i-a schimbat viața, cu o prestație inspirata de celebra Beyonce.

- Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Ristei și-au ales fiecare cate un concurent alaturi de care cred ca pot caștiga marea finala X Factor sezonul 9 de astazi, de la 20.00, la Antena 1! Fiecare dintre ei așteapta un adevarat spectacol de la concurenții care au ajuns pana in aceasta etapa: Adrian…

- Andrada Precup, este adolescenta care are varsta de 17 ani, care participa la emisiunea X Factor din acest sezon. Pe data de 27 noiembrie, a facut furori pe scena X Factor, impresionand juriul. Iata cine este Andrada Precup. Cine este Andrada Precup. Povestea acesteia Andrada Precup este din Slatina…

- Andrada Precup are 17 ani și este finalista din echipa lui Ștefan Banica Jr. Adolescenta este nevazatoare, iar in audiții a ridicat publicul in picioare și l-a facut pe artist sa planga, dupa ce a interpretat „Lie, ciocarlie”. Finala X Factor, sezonul 9, va avea loc pe 18 decembrie.„Cred ca Dumnezeu,…