Ce am făcut cu Unirea? Probabil ne-am saturat sa fim mereu nepregatiți, sa ne prinda toate cele pe cai laturalnice: iarna, caldura, criza economica, liberalizarea, pandemia etc. Dar și Unirea, minunata Unire, ne-a prins nepregatiți! Romanii din Vechiul Regat n-aveau habar de ce se intampla in ziua de 1 Decembrie la Alba Iulia, niciun jurnalist regațean n-a fost prezent, nimeni n-a relatat nimic. De abia peste patru zile, un general, Leonte, a trimis cateva randuri Neamului Romanesc, al lui Iorga, despre miracolul la care a luat parte. Pe masura ce ziarele din Ardeal au sarit Carpații, au inceput sa se impraștie și veștile.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de 1 decembrie a fost stabilita ca Zi Nationala a Romaniei in 1990, prin legea nr.10 din 31 iulie. Pana la aceasta data, Ziua Nationala a Romaniei era marcata pe 23 august. Atunci se sarbatorea Ziua Insurectiei Armate Antifasciste, cu referire la intoarcerea armelor impotriva Germaniei naziste…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) organizeaza sambata, pe 27 noiembrie, ora 11:00, in Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, cea de a patra ediție a Festivalului Național Folcloric Studențesc „Așa-i viața omului”. Festivalul reunește ansambluri care promoveaza tinerele…

- In fiecare an, la 9 octombrie, este marcata, la nivel national, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea de Guvern nr. 672/5 mai 2004, in urma propunerii facute de Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului in Romania, condusa de Elie Wiesel (1928-2016), laureat al premiului Nobel pentru…

- 9 octombrie: Ziua Holocaustului. 80 de ani de la inceperea deportarii evreilor din Romania in Transnistria 9 octombrie: Ziua Holocaustului. 80 de ani de la inceperea deportarii evreilor din Romania in Transnistria La 9 octombrie este marcata, in tara noastra, Ziua Holocaustului, instituita prin Hotararea…

- Gheorghe Flutur a declarat intr-o sedinta PNL Iasi la care asista si premierul Florin Cițu ca este nemultumit de stadiul autostrazii A8. In acest context, liderul PNL Suceava a afirmat ca se va lega lanturile daca nu incepe constructia de autostrazi in Moldova. „Trebuie sa-i spunem premierului Citu…

- Gheorghe Fluture a declarat intr-o sedinta PNL Iasi la care asista si premierul Florin Cițu ca este nemultumit de stadiul autostrazii A8. In acest context, liderul PNL Suceava a afirmat ca se va lega lanturile daca nu incepe constructia de autostrazi in Moldova. „Trebuie sa-i spunem premierului Citu…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat vineri, la Iasi, ca este nemultumit de ceea ce se intampla in privinta autostrazii A8, adaugand ca se va lega lanturile daca nu incepe constructia de autostrazi in Moldova. El a facut aceste declaratii in cadrul sedintei Consiliului Director Judetean…

- El a facut aceste declaratii in cadrul sedintei Consiliului Director Judetean PNL Iasi, reuniune la care este prezent si premierul Florin Citu. “Trebuie sa-i spunem premierului Citu ca e la Iasi. Eu sunt nemultumit de problema A8 (autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures – n.r.). Cand citesc din nou ca se…