Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va raspunde, joi, propunerilor Statelor Unite privind garantiile de securitate in Europa, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cu ocazia intrevederii pe care a avut-o la Moscova cu omologul sau italian, Luigi Di Maio. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Moscova va raspunde astazi la propunerile americane privind securitatea in Europa, in vederea unor negocieri care ar putea duce la detensionarea crizei intre Rusia si Occident legate de Ucraina, a anunțat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Vom trimite astazi aceasta scrisoare partii americane”,…

- Marea Britanie vede semnele unei deschideri diplomatice ale Rusiei in criza ucraineana, dar ultimele informații ale serviciilor secrete nu sunt inca incurajatoare, a declarat astazi, 15 februarie, premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters și The Guardian.Rusia a anunțat, dupa ce SUA și Marea…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a declarat ieri ca tensiunile cu Moscova din cauza comasarii de trupe ruse la frontiera cu Ucraina sunt „cel mai recent exemplu” al faptului ca „Europa este in pericol”, transmite EFE, preluat de Agerpres. „Ne confruntam…

- Cel mai important subiect de pe agenda de astazi este, desigur, situația de securitate in Europa, care se inrautațește din cauza masarii de trupe ruse in proximitatea Ucrainei și in regiunea Marii Negre.Aceasta este o continuare a discuției pe care am purtat-o acum 10 zile la reuniunea in format Gymnich…

- Marea Britanie acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina. Potrivit britanicilor, ofiterii de informatii rusi sunt in contact cu o serie de fosti politicieni ucraineni in cadrul planurilor pentru invazie. Regatul Unit acuza Kremlinul ca incearca sa instaleze un lider pro-rus…

- Livrarile de gaz rusesc nu ar trebui supuse sanctiunilor Uniunii Europene in criza privind Ucraina, considera ministrul austriac de Externe, Alexander Schallenberg, potrivit DPA. Gazoductul Nord Stream 2 din Marea Baltica ar trebui de asemenea exclus, a subliniat politicianul conservator in editia…

- Italia ar putea mari taxele pentru companiile energetice care au beneficiat de cresterea preturilor energiei, a declarat miercuri ministrul italian al industriei, informeaza News.ro . Europa se confrunta cu cresteri ale pretului energiei din cauza cererii puternice, a temerilor legate de aprovizionarea…