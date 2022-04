Stiri pe aceeasi tema

- Flick iși surprinde in fiecare zi soția cu cate un gest mic, dar plin de dragoste, ceea ce ii aduce zambetul pe buze soției sale. Ei bine insa, astazi, dis-de-dimineața, omul de la radio i-a daruit Denisei Filcea un cadou cu adevarat special, in semn de mulțumire pentru ca-l face tata pentru prima data.…

- Fick și Denisa Filcea se pregatesc sa devina parinți. Cei doi au facut anunțul duminica, 3 aprilie 2022, prin intermediul unui videoclip in care apare burtica de graviduța a superbei brunete. Iata de ce au ținut sarcina ascunsa.

- Flick și soția sa, Denisa Filcea, vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi au facut marele anunț printr-un video emoționant postat pe rețelele de socializare. Este bucurie mare in familia fostului prezentator de la Radio ZU. Flick și Denisa Filcea vor deveni parinți peste cateva luni și se bucura…

- Denisa Filcea a sarit in ajutorul refugiaților ucraineni inca de cand au ajuns prima data pe meleagurile romanești, insa asta nu o oprește sa continue cu gesturile caritabile. Soția lui Flick a luat o decizie de ultim moment, astfel ca nu s-a sfiit sa impartașeasca totul cu marea ei comunitate de pe…

- Soția unuia dintre cei mai mari oameni de radio din Romania traiește clipe ingrozitoare, din cauza razboiului declanșat de ruși in Ucraina. Frumoasa șatena este ingrijorata de faptul ca o parte din familia sa se afla in capitala ucraineana Kiev, acolo unde conflictul militar nu pare sa se incheie prea…

- Denisa Filcea traverseaza o perioada extrem de grea inca de ieri, de cand Rusia a inceput razboiul de cucerire in Ucraina. Soția lui Flick are o parte din familie chiar in țara atacata in aceste momente, astfel ca in orice moment se gandește daca sunt bine, dar și daca vor scapa cu viața din teroarea…

- Un barbat din Alba și-a amenințat soția „ca-i va lua capul” intr-un live pe Facebook: Ce a decis instanța pentru barbatul care a incalcat ordinul de protecție Un barbat din Alba și-a amenințat soția „ca-i va lua capul” intr-un live pe Facebook: Ce a decis instanța pentru barbatul care a incalcat ordinul…