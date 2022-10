Ce afacere importantă conduce soțul Magdei Pălimariu. Este motivul pentru care vedeta Pro TV s-a mutat în Norvegia Viața Magdei Palimariu s-a schimbat la 90 de grade. A devenit mamica, chiar de ziua sa (a implinit 43 de ani), s-a maritat și și-a mutat viața in Oslo, Norvegia. Cel ce i-a devenit soț frumosei Magda Palimariu și care a convins-o sa lase viața de vedeta in țara sa pentru viața de mamica la aproape 3000 de kilometri distanța, este Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț Norvegiano-Romane, cu sediul in Oslo. Dar și CEO-ul unui lanț de clinici și laboratoare dentare in mai multe țari europene, o firma cu peste 70 de agajați. Ionuț Eriksen are o poveste de viața incredibila. Ieșean la origine,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

