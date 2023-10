Bogdan Farcaș, Ciomag din serialul ”Clanul” (Pro TV), lovește cu putere cand vine vorba de afaceri. Actorul distins cu un Premiu Gopo anul trecut (pentru rolul sau din filmul ”Neidentificat”) ce a jucat in filme și seriale de televiziune de succes, amintim: ”Imaculat” (2021),” Miracol” (2021), ”Malmkrog” (2019), ”Vlad” (2019), ”Kira Kiralina” (2014), ori ”Domnișoara Christina” (2013) are un rol important in afara scenei, pentru care a muncit mult și care ii ofera un confort. Farcaș nu ascunde ca actoria i-a folosit in afara scenei, caci este și broker de credite.”Daca ai nevoie de un credit,…