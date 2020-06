Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud, prin Sucursala Brașov, informeaza ca, in data de 18.06.2020, se vor efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție de medie tensiune, traversand strada Prundului, prin sapatura deschisa, la intersecția cu strada Spatarul…

- S.C. VITAL S.A.- Agenția Sighetu Marmației anunța ca joi, 23 aprilie 2020, intre orele 09.00 – 15.00, va intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii de pe strazile Lucian Blaga, Titu Maiorescu, Dr. Vasile Ilea și blocurile de la nr. B1 – C1 pana la B1 – C17 din cartierul Bogdan Voda – municipiul…

- Pentru oamenii fara adapost care traiesc pe strazi este aproape imposibil sa respecte recomandarile privind COVID-19. Cei care traiesc din mila altora sunt lipsiti de cele mai elementare masuri de protectie. Faptul ca autoritatile nu au luat nici o masura in privinta lor ii transforma pe acestia intr-un…

- Schimbare de macaz in privința spalatoriilor auto din Craiova. Centrul Județean de Coordonare Dolj a dispus, ieri, redeschiderea spalatoriilor auto. Activitatea spalatoriilor auto din Craiova a fost suspendata pe 24 martie, printr-o Hotarare a Comitetului Local pentru Situații de Urgența Craiova. Au…

- Societatile de asigurare au avizat, in trimestrul al patrulea din anul 2019, un numar de 98.580 de dosare de dauna in baza politelor de asigurare de raspundere civila obligatorie (RCA), cu 5,55% mai multe dosare decat cele avizate in trimestrul al treilea din 2019. Durata medie de plata, la nivel de…

- Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, va supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 4 o hotarare privind acordarea de sprijin financiar persoanelor ramase fara venituri in urma masurilor luate in contextul epidemiei COVID-19.

- RAADPFL Craiova , Regia din cadrul primariei care se ocupa de administrarea domeniului public și fondului locativ, a obținut in 2019 un profit de 223.000 de lei. Cu 73.000 de lei mai mult decat iși propusese la inceputul anului, dar cu mult sub profitul societaților deținute de Primaria Craiova, de…

- Primarul sectorului 4, Daniel Baluta, va supune aprobarii Consiliului Local al Sectorului 4 o hotarare privind acordarea de sprijin financiar persoanelor ramase fara venituri in urma masurilor luate in contextul epidemiei COVID-19.