Stiri pe aceeasi tema

- Neamțul Alexander Zverev (26 de ani, 6 ATP) va fi judecat in Germania pentru agresiune fizica asupra fostei iubite, care are origini romane. E vorba de un recurs facut de jucatorul de tenis dupa ce in octombrie 2023 a fost amendat cu 450.000 de euro. Aflat in Melbourne, pentru Australian Open, Alexander…

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, a fost recunoscut vinovat de violare de domiciliu și doua tentative de omor, fiindu-i stabilita pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 20 de ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, anunța Procuratura Generala (PG). Sentința a fost pronunțata…

- Actorul Jonathan Majors, care a fost condamnat pe 18 decembrie pentru agresiune si hartuire a fostei sale iubite, a fost exclus din filmul biografic despre Dennis Rodman, in care urma sa joace rolul celebrului baschetbalist american.

- Dorian Popa și fosta lui iubita, Claudia Iosif, s-au afișat din nou pe rețelele de socializare dupa ce s-au desparțit la sfarșitul anului trecut. S-au impacat cei doi? Dorian Popa și Babs, din nou impreuna Dorian Popa și Claudia Iosif sau Babs, așa cum mai este cunoscuta de fani, s-au desparțit in urma…

- Dupa o desparțire anunțata cu cateva luni in urma, Dorina Popa și Claudia Iosif, cunoscuta și sub numele de Babs, au surprins pe toata lumea aparand impreuna la petrecerea organizata de cea din urma cu ocazia zilei sale de naștere. Influencerul și fostul sau iubit au fost surprinși in ipostaze apropiate,…

- Claudia Iosif a avut doar motive de bucurie, in urma cu o seara. Fosta iubita a lui Dorian Popa și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de prietenii sai, chiar in noua casa. Chiar daca nu mai formeaza un cuplu alaturi de cunsocutul artist, bruneta nu a putut sa nu il invite pe cel alaturi de care a…

- La inceputul lunii noiembrie 2023, Claudia Iosif, aka Babs, confirma desparțirea de Dorian Popa. Artistul nu a oferit niciun comentariu, iar un detaliu spune totul despre relația pe care o au acum cei doi foști iubiți.

- Un barbat de 24 de ani din judetul Dambovita a fost retinut pentru 24 de ore, sub acuzatiile de violare de domiciliu si distrugere, dupa ce a intrat in casa unei femei si a provocat un incendiu, focul fiind stins de catre pompieri. Surse judiciare sustin ca tanarul a incendiat casa fostei sale iubite,…