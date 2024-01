Potrivit unui studiu realizat in Norvegia, s-a constatat ca consumul frecvent de bauturi energizante este legat de calitatea slaba a somnului și de insomnie in randul studenților. Studiul, publicat in jurnalul BMJ Open, arata ca, cu cat studenții consuma mai des bauturi energizante, cu atat mai puține ore de somn pe care le au noaptea.

Chiar și consumul ocazional, cum ar fi de 1-3 ori pe luna, este asociat cu un risc mai mare de insomnie. Bauturile energizante conțin, de obicei, aproximativ 150 mg de cofeina pe litru, precum și cantitați variabile de zahar, vitamine, minerale și aminoacizi.