Stiri pe aceeasi tema

- ”Cererea pentru vacante la schi in Bulgaria a crescut constant dupa iesirea tarii din lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, o mare parte dintre turisti facand rezevari de pe o zi pe alta. Bulgaria este destinatia cu care debuteaza anul turistic 2021 pentru Hello Holidays, in lunile urmatoare…

- Chiar daca pe plan sentimental sta foarte bine, Bogdan Mocanu confirmand noua relație, iata ca altele sunt problemele pentru artist! Cantarețul a anunțat in miez de noapte ca a fost oprit de poliție, dar care sa fie oare motivul?

- Cozi mari la intrarea in țara, in toate punctele de trecere a frontierei, erau raportate in urma cu doua saptamani, cand romanii aflați peste hotare au inceput sa se intoarca acasa, de sarbatori. Cozi mari s-au format și azi-noapte, la vama Nadlac, cand oamenii veniți in țara au incercat sa revina in…

- Coreea de Sud a raportat joi 583 de noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat nivel al indicatorului incepand din luna martie, transmite AFP. Aceasta evolutie urmeaza dupa ce in ultimele saptamani in aceasta tara au fost consemnate intre 100 si 300 de noi cazuri, legate…

- Actrița Draga Olteanu Matei a murit in noaptea de marți spre miercuri, la varsta de 87 de ani. Aceasta se afla internata in stare grava intr-un spital din Iași, iar in ciuda eforturilor depuse de medici, aceasta nu a mai putut fi salvata. Draga Olteanu Matei a fost una dintre cele mai iubite actrițe…

- Protestatarii au iesit pe strada in orasele din SUA, pentru a doua noapte consecutiva, in timp ce alegerile prezidentiale din 2020 se apropie de declararea castigatorului, potrivit Usatoday.Guvernatorul din Oregon, Kate Brown, a activat Garda Nationala a statului ca raspuns la „violenta pe…

- Ziarul Unirea Circulația ar putea fi INTERZISA pe timp de noapte, in localitațile cu un numar mare de infectari. Ludovic Orban: ,,Sunt discuții și propuneri, inclusiv cu parcurile” Ludovic Orban a spus, luni, dupa ședința de la MAI, ca exista posibilitatea interzicerii circulației pe timp de noapte…

- Bicarbonatul de sodiu poate fi utilizat in diferite ramuri: medical, igiena și curațare. Sfera in care se poate folosi chiar și abuziv este cea din urma, fiind ingredientul minune uzitat din batrani incoace. Te scapa de pete, readuce luciul vaselor, dezinfecteaza suprafețele și schimba mirosul urat…