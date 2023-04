Ce a pățit o româncă care voia să își abandoneze câinele. Nu s-a mai întâmplat așa ceva O romanca care a vrut sa iși abandoneze cainele avea sa aiba parte de o situație neașteptata. Aceasta a fost observata din timp de alți oameni. Situația s-a produs in comuna Margineni. Acolo, o tanara de 22 de ani a vrut sa iși abandoneze cainele de talie mica. Aceasta nu avea sa știe insa ca avea sa fie in vizorul oamenilor legii. In final, tanara s-a ales cu o amenda de 3.000 de lei pentru ca și-a abandonat cainele respectiv. Cainele a fost ulterior preluat de o fundație pentru protecția animalelor. „La data de 18.04.2023, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, au fost sesizați cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

