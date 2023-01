Stiri pe aceeasi tema

- Ana Geoana, fiica lui Mircea Geoana, se casatorește anul acesta, pe 27 august 2023, cu Garret Cayton, in Veneția, Italia. Recent, ea deja a sarbatorit petrecerea burlacițelor in America, unde s-a distrat alaturi de cele mai bune prietene. Ana Geoana a redistribuit pe contul ei personal de Instagram…

- Angela Rusu face naveta in Ucraina unde canta de zor. Starea de razboi in care se afla țara vecina nu a oprit-o multa vreme pe cunoscuta solista de muzica ardeleanca de muzica de petrecere sa nu onoreze invitațiile, in special nunțile. Caci, dupa cum chiar curajoasa artista spune, ”viața nu se oprește…

- Informația momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Anca Dumitra s-a casatorit. Cununia civila a avut loc sambata, 17 decembrie. Au aparut primele imagini de la evenimentul mult visat de Geanina din „Las Fierbinți”. Afla in randurile de mai jos cine este și cu ce se ocupa partenerul vedetei. De ce…

- In farmaciile din Romania nu se mai prea gasesc medicamente de raceala pentru copii. In special siropul Panadol pentru copii se gasește cu greu, in condițiile in care au fost inregistrate oficial aproape 100.000 de infecții respiratorii acute saptamanal. Parinții se vad nevoiți in aceste condiții…

- Theo Rose este insarcinata cu Anghel Damian, iar mama ei a spus cum a dat artista vestea cea mare familiei. Actrița din serialul „Clanul” este de 4 luni intr-o relație cu regizorul. Theo Rose urmeaza sa devina mama pentru prima data alaturi de Anghel Damian, barbatul cu este intr-o relație de doar cateva…

