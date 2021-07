Stiri pe aceeasi tema

- Pomicultura are mult de suferit de pe urma ploilor abundente. Agricultorii nu pot sa isi stropeasca plantatiile impotriva daunatorilor pentru ca in ultimele saptamani a plouat aproape in fiecare zi pe Valea Dambovitei, iar toate substantele ar fi inutile daca sunt spalate de ploaie.

- Datorita conduitei sotiei si-a pierdut postul. Belgia si-a retras ambasadorul din Seul, din cauza unui scandal cu implicarea sotiei acestuia. Potrivit BBC, femeia a lovit-o pe angajata unui magazin, care a suspectat-o ca ar fi furat o haina.

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,35 (ieri 0,39); -persoane internate la ATI: 16 (ieri 16); -persoane internate in spital: 134 (ieri 130); -persoane…

- Ce-a fost și ce-a ajuns! Dupa ce a pierdut alegerile in fața contracandidatului de la PNL – din cauza caruia a dizolvat și un consiliu local – și a pierdut și procesul cu Agenția Naționala de Integritate din cauza de incompatibilitate, fostul primar al comunei Calvini și-a gasit refugiul in comuna vecina…

- O explozie s-a produs, vineri dupa-amiaza, intr-un bloc din localitatea Ștei, județul Bihor. In urma deflagrației, un barbat de 54 de ani a suferit arsuri și a fost transportat cu elicopterul SMURD la spital. Alte 30 de persoane din bloc au fost evacuate. Cauza incidentului ar fi fost o butelie, care…

- Zeci de mii de bucureșteni sufera din nou din cauza lipsei apei calde – in sectorul 5, oamenii din cateva blocuri vor sta fara apa calda pana duminica din cauza unei avarii. Locuitorii capitalei se vad nevoiți sa incalzeasca apa la aragaz, ca pe vremea comunismului. Comisia Europeana a aprobat o investiție…

- Franta a anuntat, miercuri, instituirea unei perioade de carantina pentru persoanele venite din Marea Britanie, din cauza prevalentei in crestere a variantei de coronavirus extrem de contagioasa aparuta in India, transmite Reuters.

- Atenție la durerile in piept! Pleurezia sau apa la plamani, aș cum este numita popular, reprezinta acumularea de lichid in pleura (membrana subtire care acopera plamanii si imbraca cutia toracica). Pleura are doua foite, cea exterioara, care imbraca cutia toracica, si cea interna (numita si pleura viscerala),…