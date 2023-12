Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu la Casa Alba. Fosta prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Rosalynn Carter, soția președintelui Jimmy Carter, a murit ieri la varsta de 96 de ani. Cei doi formau cel mai longeviv cuplu prezidential.

- COMUNICAT DE PRESA Premierul Marcel Ciolacu: Misiunea celor 22 de companii americane de top arata cat este de puternica colaborarea noastra și interesul sporit al investitorilor SUA de a transfera expertiza și tehnologii de ultima generație in Romania Prioritatea Guvernului este sa garanteze, in…

- Administrația Biden a fost avertizata de diplomații americani aflați la post in statele din Orientul Mijlociu despre creșterea nivelului de ura a lumii arabe impotriva Statelor Unite ale Americii, potrivit CNN. O telegrama ajunsa la Casa Alba arata ca sprijinul total pe care SUA il acorda Israelului…

- Administratia Biden a primit aspre avertizari de la diplomati americani din lumea araba ca sprijinul sau pentru campania militara distructiva si mortala a Israelului in Gaza ”ne face sa pierdem publicul arab pentru o generatie”, potrivit unei telegrame diplomatice obtinute de CNN. Telegrama subliniaza…

- Casa Alba a anunțat luni primul ordin executiv semnat de președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, prin care se iau masuri mai ample privind inteligența artificiala (AI), incercand sa se sporeasca siguranța, protejand consumatorii, oamenii din campul muncii și grupurile minoritare de riscurile…

- „Se intampla acum: Mii de pușcași marini americani tocmai au aterizat in Israel, al treilea razboi mondial, ALERTA MAXIMA", se arata in postarile care impartașesc videoclipul pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter.Capturi de ecran din videoclip au fost, de asemenea,…

- Este intrebarea care ne mistuie pe fiecare dintre noi, zi de zi, vazand cum apar pe glob noi conflicte armate, iar altele existente se acutizeaza. Privita din fata televizorului, planeta pare ca se invarte cu pasi extrem de repezi catre prapastia unui razboi. Unul dorit doar de elitele nevazute, care…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a acuzat Statele Unite ca ”pun paie pe foc” in conflictul din Ucraina, care este atacata de Rusia, aliatul Teheranului, din 2022, relateaza News.ro . Raisi a avut un discurs virulent in fata Adunarii Generale a ONU, in care a spus ca atatarea tensiunilor si a violentei…