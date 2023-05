In urma cu doar o zi s-au anunțat cele 9 echipe care vor participa in noul sezon America Express, pe Drumul Soarelui, iar printre concurenți se afla Iulia Albu și partenerul ei, Mike. Ei bine, acum, pe rețelele personale de socializare, Iulia Albu a vorbit despre ce a facut-o sa participe la competiția de la Antena 1. Iata datorita cui și-a facut curaj sa mearga in aceasta aventura!