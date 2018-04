Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Andreea Balan petrece Paștele așa cum iși dorește oricine. Vedeta este alaturi de cele mai importante persoane din viața sa. Andreea Balan, care este casatoita cu actorul George Burcea , este o familista convinsa. Andreea Balan, care are o fetița pe nume Ella , a mers la țara, la familia…

- Ana Maria Gheorghițoaia, o fetița de numai 10 ani din Rovinari, a intrat in coma, in urma cu cateva zile, din cauza unei encefalite acute. Micuța a inceput sa se simta rau la finele lunii martie, iar parinții au dus-o la medicul de familie care i-a prescris un tratament pentru viroza…

- De Paste, magazinele Kaufland vor avea un program de functionare special. Astfel, sambata, 7 aprilie, ora deschiderii va fi 07:00, iar ora inchiderii va varia in functie de magazin in intervalul orar 16.00- 18.00.

- Un episod absolut terifiant – pentru rudele si cunoscutii familie, dar foarte probabil si pentru anchetatori – a curmat viata unei copile nevinovate, de doar 4 ani. Micuta a pierit inecata in baia din locuinta parintilor sai, aflata in Timisoara, din cate arata primele date ale anchetei. Agresiunea…

- Familia fetitei locuieste in comuna galateana Schela. Copila a ajuns la spital cu o alcoolemie de 1 la mie. Parintii declara ca aceasta ar fi baut, in mod accidental, vin dintr-o sticla in care a crezut ca este suc. In schimb vecinii familiei spun ca in familia respectiva se bea in mod frecvent si ca…

- Chiar daca initial lucrarile de renovare trebuiau sa inceapa in luna mai, din cauza complicatiilor de ordin administrativ, doar in iunie 2017 au putut fi reluate activitatile de renovare a cladirii. Banii sunt asigurati si de aceasta data din fonduri europene. „Valoarea totala a proiectului…

- Sorina Pintea, noul ministru al Sanatații, are o poveste de viața mai puțin știuta. Aceasta este mama unei fetițe infiate. Sorina Pintea este noul ministru al Sanatații din Guvernul condus de Viorica Dancila. Aceasta este mama unei fetițe infiate . Sorina Pintea a incercat sa țina departe de ochii curioșilor…

- Parinții unei fetițe disparute, astazi, in zona Pantelimon, piața Delfinului, fac apel și pe rețelele de socializare pentru gasirea copilului. Fetița pe nume Alma a disparut luni, in zona Pantelimon, piața Delfinului, in pauza intre școala și programul after school de la școala britanica. Micuța era…