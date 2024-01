Ce a discutat ministrul Transporturilor cu ambasadorul SUA în România Conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, precum și importanța Portului Constanta au constituit teme principale de discuții la intalnirea de marți dintre Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ambasadorii Statelor Unite in Romania si Grecia, Kathleen Kavalec si George Tsunis. De asemenea, ministrul a aratat cate de mare este nevoie de a se asigura „navigabilitatea Dunarii, inclusiv prin implementarea Proiectului european Fast Danube”. ”Intalnire constructiva cu Kathleen Ann Kavalec, ambasadorul SUA la Bucuresti, si George Tsunis, ambasadorul Statelor Unite in Grecia. Am discutat despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda va evolua in cel mai vestic oraș al țarii, Sannicolau Mare, in turul I al Cupei Romaniei de handbal masculin. Adversara Turzii va fi Unirea Sannicolau Mare, echipa care se afla pe locul 6 in clasamentului seriei A din liga a doua, cu doar trei victorii in cele 14 disputate pana acum.…

- Retailerul ucrainean Aurora Multimarket a deschis șapte magazine in Romania. Lanțul de magazine are in plan sa deschida alte 70 de magazine in țara noastra in decursul anului viitor. La momentul actual, lanțul ucrainean de magazine Aurora Multimarket are deja patru unitați deschide in județul Suceava,…

- Seismul a avut loc in dimineața zilei de duminica, 24 decembrie, la ora 8.06 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Inițial, specialiștii au anunțat o magnitudine de 4 pe scara Richter, care a fost revizuita apoi la 4,2.Cutremurul a avut…

- Un cutremur de 4,8 pe scara Richter s-a produs luni, la ora 00:05, la adancimea de 132,5 de kilometri. Seismul s-a simțit și in București. „In ziua de 04 Decembrie 2023 la ora 00:05:48 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea 4.8, la adancimea…

- Lanțul de cinematografe HAPPY CINEMA, prezent in București, Focșani, Alexandria, Buzau, Vaslui, Botoșani, Bacau și Bistrița, se extinde cu 4 cinematografe noi in țara (București și Slobozia) și unul in Republica Moldova, Chișinau. HAPPY CINEMA, brand cu capital 100% romanesc, iși consolideaza poziția…

- Duminica seara, un fenomen meteorologic misterios a captivat privirile locuitorilor din Buzau și din mai multe județe ale țarii. O perdea atmosferica roșie de o frumusețe uluitoare a fost observata și fotografiata din diferite colțuri ale Romaniei, lasand oamenii cu respirația taiata. Fenomenul, extrem…

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, joi seara, ca s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,3 in judetul Ialomita.”In ziua de 02 Noiembrie 2023, la ora 21:31:07 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MUNTENIA, IALOMITA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3,…

- Ieri, Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns la Bistrița, primirea ștafetei avand loc in fața comandamentului Brigazii 81 Mecanizate „General Grigore Balan”. Astazi, la ora 8:00 sportivii au dus ștafeta roșie mai departe, spre Dej. Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns ieri la Bistrița, primirea ștafetei…