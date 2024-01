Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai urgenta sarcina in relatiile intre China si SUA este stabilirea unei intelegeri corecte, iar cooperarea dintre cele doua parti "nu mai este o optiune, ci un imperativ" atat pentru ambele tari, cat si pentru lume, a declarat vineri ministrul de externe chinez Wang Yi, informeaza Agerpres, care…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a discutat vineri cu omologii sai britanic si australian, intr-o intalnire desfasurata in California, despre dezvoltarea de inalte tehnologii in scopul intaririi aliantei militare AUKUS intre cele trei tari, transmite AFP, potrivit Agerpres.Pe agenda…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a avut convorbiri telefonice cu premierul armean Nikol Pashinyan și cu președintele azer Ilham Aliyev. Informația vine din partea Adevarului European cu referire la serviciul de presa al Departamentului de Stat al SUA. Dupa cum noteaza Ministerul american…

- Dupa o intalnire cu Xi Jinping langa San Francisco, Joe Biden a declarat, miercuri, ca il considera in continuare pe Xi Jinping un „dictator”, folosind o expresie care a provocat indignare la Beijing in trecut, conform AFP, citat de News.ro.Președintele american Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken s-a intilnit cu omologul sau Hakan Fidan in timpul vizitei sale in Turcia pentru a discuta despre situația din Orientul Mijlociu. Despre acest lucru relateaza Anadolu cu referire la surse diplomatice, informeaza "Adevarul european". In cadrul intilnirii, Fidan…

- Statele Unite si China, care intretin de obicei relatii tensionate, au lansat un dialog intens in vederea unei eventuale vizite a presedintelui Xi Jinping la Washington, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ministrul chinez de Externe Wang Yi a inceput joi discutii cu omologul sau american Antony Blinken,…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken va avea discuții cu ministrul chinez de Externe Wang Yi la Washington in perioada 26-28 octombrie. Informația este prezentata intr-o declarație scrisa a Departamentului de Stat. "Blinken il va primi la Washington, in perioada 26-28 octombrie, pe Wang Yi, șeful…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, ar putea merge la Washington in cursul acestei saptamini. Despre acest lucru relateaza The Wall Street Journal. Potrivit informațiilor sale, in capitala americana Wang Yi va discuta cu secretarul de stat american Anthony Blinken despre pregatirile pentru o eventuala…