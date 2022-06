Ce a descoperit Protecția Consumatorilor la Kaufland Gheorghe Lazăr IMAGINI Controalele operative CJPC Timiș continua in fiecare zi, Din pacate unii operatori economici nu au ințeles ca siguranța și drepturile consumatorilo nu pot fi neglijate. Iata ce abateri au fost descoperite la Kaufland (str.nGh.Lazar Timișoara inclusiv zona grill) Abateri: Vitrine nefuncționale, neigienizate corespunzator, elemente desfacute, parți lipsa. Lapte ambalaj deteriorat. Au fost aplicate urmatoarele sancțiuni Sancțiuni: 2 amenzi in valoare totala de 45000 lei și Oprire temporara a prestarii serviciilor la grill kaufland Gh.Lazar. Menționam ca pe langa activitatea curenta… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

