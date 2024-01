Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii Dan Șlincu și Marius Budai au fost lasați fara mașina de vameșii și polițiștii de frontiera de la Sculeni. Cei doi se intorceau de la o conferința a Organizației PSD Romania in Republica Moldova.

- Poliția din Republica Moldova a venit cu o informație in contextul cetațenilor moldoveni implicați in desenarea stelei lui David pe mai multe cladiri din Paris, Franța. S-a stabilit ca este vorba de aceeași persoana care anterior a fost implicata in acțiuni de huliganism și destabilizare dirijate de…

- Situație dramatica in timpul unei inmormantari. O femeie care iși conducea sora decedata pe ultimul drum a constatat ca in sicriu este o persoana necunoscuta care ii purta hainele și bijuteriile defunctei.

- Catalin Cazacu face bani pe banda rulanta, dar nu-i imparte cu persoana iubita. Deși a descoperit o afacere noua care ii aduce tot ce și-ar fi putut dori: bani, atenție, petreceri, femei, totuși prezentatorul TV are o noua gandire cand vine vorba despre persoana iubita și despre cadouri.

- Polițiștii de frontiera au ridicat un document falsificat și au inițiat cercetari pe numele unui cetațean strain pentru comiterea unei infracțiuni. Acesta s-a prezentat ca șofer al unui automobil inmatriculat in Polonia, dar și-a continuat calatoria in calitate de pasager. Miercuri, 18 octombrie 2023,…

- Un conațional risca o documentare penala pentru folosirea permisului de conducere nerecunoscut de niciun stat (fantezist). Din declarații s-a aflat ca l-a obținut online, dupa ce ar fi invațat in cadrul unui curs de specializare. Astazi, 17 octombrie 2023, in punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Direcției Regionale VEST documenteaza patru cetațeni din India care au incercat sa ajunga clandestin din Republica Moldova in Romania. In cadrul unor masuri pe linie de prevenire și combatere a ilegalitaților in zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontiera…

- NU I-A MERS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit, la granița cu Romania, un barbat cu cetațenie Republica Moldova care a prezentat la control documente false pentru autoturismul pe care il conducea. Totul s-a petrecut pe 5 octombrie, in jurul orei…