- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și Republica Moldova, la o grupare care fabrica și vinde substanțe anabolizante. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania.Procurorii DIICOT Iași și polițiștii fac 15 percheziții domiciliare in județele…

