Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi caini care au fost gasiți morți in casa jurnalistei Cristina Țopescu au fost duși la Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala, anunța Mediafax.Cei doi caini care au fost gasiți morți in casa jurnalistei Cristina Țopescu au fost duși la Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala, anunța…

- Cum a aparut calendarul gregorian și anul bisect Anul 2020 este an bisect, cu 366 zile, luna februarie având 29 zile. Din patru în patru ani este nevoie ca lunii februarie sa-i fie adaugata o zi. Cum a aparut calendarul iulian În anul 46 î.Hr., la initiativa…

- Premierul maltez Joseph Muscat, suspectat de amestec in ancheta cu privire la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia si supus unei intense presiuni de a demisiona, a anuntat la televiziune ca urmeaza sa demisioneze in ianuarie, relateaza AFP, potrivit news.ro.Joseph Muscat, aflat la…

- Formația Pragu de Sus a lansat un nou videoclip, la piesa „Poate nu mai știi”, melodia fiind inclusa in cel de-al cincilea material discografic al formației, „Nu mai am rabdare”, care a aparut anul trecut. Videoclipul a fost realizat de Roby Batique & Que Production, iar invitatul special al acestei…

- Aruncarea la intamplare a molozului, gunoaielor și deșeurilor rezultate din activitațile de renovare a locuințelor este pedepsita mult mai drastic, potrivit unei legi publicata azi in Monitorul Oficial. Amenzile sunt și mai mari in cazul firmelor de construcții, iar noile prevederi legislative se aplica…

- Campania a adus-o pe Viorica Dancila in Ferentari, la Festivalul Tradițiilor de Sfantul Dumitru Basarabov. Premierul demis și-a schimbat total stilul vestimentar. Cum s-a prezentat in mijlocul oamenilor? Cum a aparut Viorica Dancila in mijlocul oamenilor, la Festivalul Traditiilor, desfașurat in Ferentari…

- Aplicațiile periculoase includ publicitate de calitate indoielnica in telefoane, iar in capul listei sunt urmatoarele: free.calls.messages com.a.bluescanner com.bb.image.editor com.cc.imagen.editor com.d.bluemagentascanner com.doo.keeping com.e.orangeredscannercom.hz.audio…