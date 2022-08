Ce a adus un bărbat în stația de autobuz In seara zilei de sambata 06 august, un cetațean din comuna Manastirea Cașin a descarcat dintr-o mașina și a abandonat langa stația de autobuz din satul Lupești, stație unde funcționeaza și un magazin ce comercializeaza produse alimentare, un sac de culoare neagra, din care emana un puternic miros pestilențial și in care se afla cadavrul […] Articolul Ce a adus un barbat in stația de autobuz apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

