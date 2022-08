Stiri pe aceeasi tema

- Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) a autorizat luni utilizarea vaccinului anti-COVID-19 Novavax in randul adolescentilor cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Protejarea populatiei prin purtarea mastii si distantarea fizica sunt la nivel de recomandare Judetul Constanta se apropie de o incidenta de 6 cazuri la mia de locuitori, conform datelor furnizate de Ministerul Sanatatii. Valul 6 de Covid 19 nu a mai afectat atat de tare libera circulatie a populatiei…

- Agenția Europeana pentru Medicamente a inceput sa analizeze o versiune cu cantitate mai mica a vaccinului anti-COVID de la Pfizer pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 luni și 4 ani. Luna trecuta, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA a autorizat utilizarea vaccinului la copiii din…

- Experții și-au exprimat ingrijorarea cu privire la apariția unei noi variante Omicron a coronavirusului, cu raspandire rapida, care caștiga teren in India și a ajuns deja in alte 10 țari, inclusiv Marea Britanie, SUA, Australia, Germania și Canada. Este vorba despre varianta supranumita „Centaurus”,…

- Autoritatile sanitare americane au recomandat vaccinurile impotriva COVID-19 de la Pfizer si Moderna pentru copii mici, Statele Unite devenind astfel prima tara care a facut posibile injectii cu aceste doua vaccinuri cu ARN mesager incepand cu varsta de sase luni, noteaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Experții din cadrul Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) au votat miercuri in unanimitate in favoarea extinderii autorizațiilor de utilizare de urgența pentru vaccinurile anti-COVID Moderna și Pfizer/BioNTech și in cazul copiilor cu varste de peste șase luni, relateaza CNN și AFP,…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA (CDC) a ridicat nivelul de alerta privind cazurile de variola maimuței și recomanda o serie de masuri de protecție, printre care și purtarea maștii in mijloacele de transport in comun. CDC a decis sa ridice nivelul de alerta la 2 luni, dupa ce numarul…

- Copiii veniți pe lume in perioada pandemiei au un numar mai mic de anticorpi, iar post-pandemie se observa o explozie a bolilor infecțioase, subliniaza statnews, citat de revista Nature. ”Copiii nascuți in al doilea an al pandemiei au mai puțini anticorpi pentru o serie de virusuri respiratorii comune,…