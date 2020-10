Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, a sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala privind neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, care prevede…

- USR cere presedintelui Klaus Iohannis, prim-ministrului Ludovic Orban si Avocatului Poporului Renate Weber sa atace la Curtea Constitutionala modificarile aduse structurii organizatorice a ANCOM. „Faptul ca 4 din cei 7 membri ai asa-zisului Comitet de Reglementare pot fi si membri de partid compromite…

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca Guvernul trebuie sa dubleze alocațiile copiilor. Potrivit unor surse, judecatorii CCR au respins sesizarea Guvernului care susținea ca in proiectul care prevede dublarea alocațiilor pentru copii nu sunt prevazute sursele de finanțare. „In urma deliberarilor,…

- Curtea Constitutionala a dezbatut, miercuri, obiectia de neconstitutionalitate privind prevederile Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit si institutii financiare nebancare anumitor categorii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis o sesizare a Guvernului si a decis ca este neconstitutionala legea adoptata in Parlament in luna iunie prin care executarile silite in materie civila erau suspendate pe toata perioada starii de urgenta si alerta pana la data de 1 septembrie, informeaza…

- Curtea Constituționala a decis ca legea coșului de consum este constituționala, anunța sindicaliștii de la Cartel ALFA, care catalogheaza decizia drept „o victorie pentru angajații din Romania”. „Dreptul la un trai decent este un drept constituțional! Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a decis…

- Potrivit unui comunicat al CCR, judecatorii au luat in dezbatere marti obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, obiectie formulata de deputati apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal.…

