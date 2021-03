Parlamentul nu si-a depasit atributia constitutionala privind legiferarea in cazul actului normativ prin care un teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar, precizeaza Curtea Constitutionala in motivarea deciziei de respingere a sesizarii asupra actului normativ.



CCR a publicat, luni, motivarea deciziei prin care a respins, pe 3 martie, sesizarea USR si UDMR asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania 335/2007.



…