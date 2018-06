Curtea Constitutionala a Romaniei discuta joi sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in legatura cu modificarile aduse Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului.



Judecatorii Instantei supreme au sesizat CCR cu privire la dispozitiile articolului I punctul 1, punctul 26, punctul 28, punctul 31 si punctul 43 din Legea pentru modificarea si completarea Legii 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, precizand ca prin caracterul neclar si imprecis, precum si prin incertitudinile pe care le creeaza in materia competentei de judecata in prima instanta,…