- Curtea Constitutionala a Romaniei va analiza, joi, sesizarea USR asupra Hotararii privind revocarea Ancai Dragu din functia de presedinte al Senatului. Anca Dragu a fost schimbata din funcție in momentul in care s-a format o noua majoritate in Parlament prin coaliția PSD-PNL-UDMR. Motivele de neconstitutionalitate…

- Partidul condus de Dacian Cioloș a depus miercuri, 24 noiembrie, o sesizare la Curtea Constituționala a Romaniei impotriva hotararii de revocare a Ancai Dragu din funcția de președinte al Senatului.USR considera ca revocarea din funcția de președinte al Senatului a Ancai Dragu este neconstituționala…

