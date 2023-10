Curtea Constituționala a admis, ieri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis, dar și a unor parlamentari privind modificarile aduse Codului Civil referitoare la regimul arendei, informeaza Rador Radio Romania.

Parlamentarii din Forța Dreptei și din USR au reclamat incalcarea prevederilor constituționale referitoare la regimul proprietații private. Propunerea legislativa contestata la CCR instituie o perioada minima obligatorie a contractelor de arenda de 7 ani.

In aceste condiții, cei care dețin proprietați nu vor mai putea decide de la an la an in privința terenurilor, in funcție de…