„In esenta, Curtea a retinut ca pentru numirea in functia de presedinte ANCOM este necesara, potrivit legii, de o „experienta de cel putin 5 ani in domeniul comunicatiilor sau in domeniul juridic ori economic in general”, conditie care exprima in sine un aspect obiectiv circumscris duratei activitatii prestate (5 ani) si unul subiectiv (nivelul cunostintelor dobandite). Curtea a constatat ca domnul Zgonea a desfasurat activitate mai mult de 5 ani in domeniul comunicatiilor, iar evaluarea nivelului cunostintelor sale in domeniu tine de competenta exclusiva a Parlamentului, si nu a Curtii Constitutionale.…