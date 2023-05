Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea economica timișeana organizata de CCIA Timiș in Statele Unite ale Americii a deschis noi oportunitati de colaborare romano-americana pe plan economic. La data de 8 mai, delegația de afaceri a CCIAT a fost primita de Consulul General Onorific al Romaniei la San Francisco, doamna Dana Beldiman.…

- Consulatul General Onorific al Romaniei la San Francisco a fost, luni, 8 mai, gazda unei delegatii de oameni de afaceri din Timisoara, care participa la misiunea economica in SUA organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA) Timis. Excelenta Sa Dana Beldiman a ascultat, cu interes…

- Programul de informare și instruire a agenților economici din acest an, derulat de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Timiș și Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Timiș continua cu o sesiune de informare a agenților…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL in calitate de partener deruleaza proiectul „Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, care vizeaza competențe digitale pentru angajații din IMM și imbunatațirea nivelului…

- Statele Unite ale Americii sunt interesate de importul de cereale ecologice din Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova ca urmare a intrevederii cu reprezentanții mediului de afaceri din SUA care activeaza in domeniul producerii și exportului…

- Un nou seminar, cu tema „Insolvența in contextul actual și modalitați de prevenire a acesteia” va fi organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și SCA Piperea și Asociații, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in data de 6 aprilie, intre orele 10:00 și 15:00,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…

- Camera de de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in parteneriat cu Centrul Italian de Fizioterapie și Reabilitare CORP Med, organizeaza luni, 27 februarie, de la ora 14:00, in sala Banat a Centrului Regional de Afaceri al CCIAT, un seminar de prezentare a celor mai noi tehnici medicale și aparate…