Stiri pe aceeasi tema

- Scopul lui a fost sa fie omul invizibil. Igor Pedin are 61 de ani. Voia sa pluteasca, asa ca o fantoma, cu geanta lui mica de provizii si cainele Zhu-Zhu, un terrier mestier in varsta de noua ani, prin iadul din orasul-port asediat Mariupol, in teritoriile ocupate de rusi si la

- Scopul lui a fost sa fie omul invizibil. Igor Pedin are 61 de ani. Voia sa pluteasca, asa ca o fantoma, cu geanta lui mica de provizii si cainele Zhu-Zhu, un terrier mestier in varsta de noua ani, prin iadul din orasul-port asediat Mariupol, in teritoriile ocupate de rusi si la siguranta relativa a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, marti seara, ca 156 de femei si copii au fost evacuati din otelaria Azovstal din Mariupol si sunt acum la Zaporojie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Razboi in Ucraina, ziua 68. Continua evacuarea civililor din combinatul Azovstal din Mariupol. Ucraina și-a inchis in mod oficial cele patru porturi maritime din Marea Neagra și Azov pe care trupele ruse le-au capturat. Bilantul celor care au fost nevoiti

- "Douazeci de civili, femei si copii (...) au fost transferati spre un loc convenit si speram ca vor fi evacuati la Zaporojie, in teritoriul controlat de Ucraina", a declarat Sviatoslav Palamar, comandant adjunct al regimentului Azov intr-un video publicat pe Telegram.Cu cateva ore mai devreme, agentia…

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 62 zi iar rușii spun ca nu e momentul pentru o incetare a focului. Doua rachete au lovit orașul Zaporojie, anunța administrația militara din Ucraina, potrivit CNN.

- Cel putin 53 de situri culturale au fost avariate in Ucraina de la declansarea invaziei ruse, pe 24 februarie, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), relateaza AFP. Printre aceste obiective se afla 29 de situri religioase, 16 cladiri istorice, patru muzee…

- Dupa noua zile de razboi, fortele ruse inca nu au reusit sa cucereasca orasele mari ale Ucrainei. Mariupol este supus unei blocade, anunta primarul. La Cernihov, unde vineri noapte s-a inregistrat o explozie uriasa, se aud sirenele, la Sumi au loc lupte de strada, iar Kievul este in continuare inconjurat…