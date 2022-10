Cazul Simona Halep. În caz că… De pe 7 octombrie 2022, data la care a fost informata ca a fost depistata pozitiv in urma unui test anti-doping la US Open, Simona Halep a incetat sa mai fie o jucatoare de tenis. Iar de pe 21 octombrie, data la care știrea a fost data publicitații, Halep a devenit un caz. Inainte de […] Articolul Cazul Simona Halep. In caz ca… apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activitați aeronautice prilejuite de Conferința Naționala ,,111 ani de la zborul lui Aurel Vlaicu deasupra Iașului”. Aeronavele IAR-99 Șoim și IAR-330 SOCAT aparținand Bazei 95 Aeriana vor survola, in data de 13 octombrie 2022, regiunea Moldovei, la inalțimi cuprinse intre 100 și 300 de metri, cu ocazia…

- Runda a patra a Diviziei A la handbal feminin programeaza sambata, de la ora 12.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” derby-ul bacauan al Seriei B, intre CSM și Știința. Deși la primul sau sezon in A, CSM Bacau are punctaj maxim, ocupand locul 3. Cu totul altfel stau lucrurile pentru Știința, aflata…

- Urmare unui parteneriat de succes intre Asociatia Cultural Științifica „Dimitrie Ghika – Comanești” și Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comanești s-a reușit crearea unui spațiu de invațare in aer liber, in curtea unitații de invațamant. Proiectul Permacultura – punte de legatura intre școala și comunitate,…

- La data de 28 septembrie a.c., Secția 1 Poliție Bacau a fost sesizata de catre D.G.A.S.P.C. Bacau despre faptul ca un barbat de 25 de ani si-ar fi agresat fizic fiul de 3 ani, lovindu-l cu un bat in mai multe zone ale corpului, in timp ce se afla in locuința sa. Imediat la fața […] Articolul Barbat…

- Chiar daca e vacanța, activitațile polițiștilor de informare a preșcolarilor și elevilor cu privire la riscurile existente in jurul lor continua. Saptamana aceasta au fost vizitați copiii prezenți la atelierele organizate de Parohiile „Invierea Domnului” și „Sfantul Gheorghe” din municipiul Bacau. In…

- Exista o poveste, dragii mei, pe care am descoperit-o de curand: se spune ca intorși din Cruciada a IV a (1202 -1204), creștinii latini au adus din Constantinopol o icoana care i-a impresionat profund pe cei de-acasa, din Veneția. Ea reprezenta o Mama care-și implinise datoria, intinsa pe un pat al…

- Aerostar a fost invinsa miercuri cu 2-1 de Foresta Suceava și va intalni sambata, de la ora 10.30, intr-un alt amical pe teren propriu, pe FC Dinamo Bacau. Tot sambata, CSM Bacau va primi vizita Rapidului Brodoc Divizionarele C bacauane au intrat in linia dreapta a pregatirilor inaintea startului de…

- Bianca Ghelber, Alin Firfirica, Alin Anton și Gabriel Bitan sunt cei patru atleți care reprezinta județul Bacau la cea de-a 25-a ediție a intrecerilor continentale din Germania Munchenul se pregatește pentru cel mai important eveniment sportiv pe care l-a gazduit in ultima jumatate de secol. La 50 de…