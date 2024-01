Stiri pe aceeasi tema

- Amanunte șocante in cazul tinerei care-s-a aruncat cu bebelușul pe geam: 'Acum te-am salvat, data viitoare te scot in sicriu'Apar noi informații in cazul mamei din Iași care a sarit cu bebelușul pe geam, dupa ce locuința a fost cuprinsa de flacari. Tatal tinerei, care este polițist, ar fi prevazut…

- Un bebeluș de cinci luni a murit dupa ce a fost aruncat pe geam de mama sa din apartamentul in care locuiau, in Iași. Locuința a fost cuprinsa de flacari. Potrivit money.ro , in incercarea de a-si salva copilul, femeia, care este medic rezident, a trecut prin foc, a imbracat bebelușul de cinci luni…

- Un bebeluș de cinci luni a murit dupa ce a fost aruncat pe geam de mama sa din apartamentul in care locuiau, in Iași. Locuința a fost cuprinsa de flacari. In incercarea de a-si salva copilul, femeia, care este medic rezident, a trecut prin foc, a imbracat bebelușul de cinci luni in mai multe straturi…

- Prognostic rezervat in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra ca sa scape de flacari Medicii pediatri de la Spitalul pentru Copii “Sf. Maria” Iasi sunt rezervati in ceea ce priveste prognosticul in cazul bebelusului cu care mama s-ar fi aruncat peste fereastra de teama unui incendiu.…

- Tribunalul UE a respins acțiunea oligarhului rus Roman Abramovici de anulare a masurilor restrictive aplicate de UE impotriva sa in legatura cu razboiul Rusiei impotriva Ucrainei. Acest lucru este relatat de "Adevarul european". Roman Abramovici a incercat sa faca recurs impotriva includerii sale pe…

- Ilie Nastase, șocat de cazul Simonei Halep: 'Ma depaseste situatia!'Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri, ca si-ar dori sa o vada din nou in circuitul profesionist pe Simona Halep, jucatoare suspendata pe o perioada de patru ani pentru dopaj."Si eu, ca toata lumea, as vrea sa o vad din…

- Laurentiu Lacatusu, in varsta de 31 de ani, unul dintre cei trei suspecți in cazul uciderii milionarului Adrian Keiner, a fost prins de polițiști joi seara, in comuna Valea Stanciului, din județul Dolj. Fost boxer, barbatul lucra de ani de zile in constructii, iar cu o saptamana inainte de crima de…

- Decesul fulgerator al luptatorului de KickBoxing de doar 24 de ani, gasit mort in propria-i casa, ridica tot mai multe semne de intrebare. Inițial s-a crezut ca moartea sportivului ar putea avea drept cauza lovitura primita de acesta in urma cu cateva zile, in timpul unui meci. De altfel, se pare ca…