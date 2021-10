Stiri pe aceeasi tema

- ■ Andrei Minea a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare pentru „afaceri“ cu droguri ■ pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare, reusind sa plece din tara ■ el a comandat pe Dark Net peste 1.000 de tablete de ecstasy, 1,3 kg de amfetamina si alte substante interzise ■ […] Articolul…

- ■ la aproape un an de la incendiu procurorii comunica... date statistice ■ anchetatorii spun cate expertize, perchezitii au fost facute si cate persoane audiate ■ nimic despre cauze si suspecti ■ Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie rup tacerea la aproape un an…

- ■ o sora de 29 de ani s-a trezit in situatia de a fi „mama“ pentru cinci frati, crescindu-si singura si propriul copil ■ ramasa intr-o casa pe care nu o poate vinde, femeia face eforturi mari sa depaseasca problemele ivite ■ Cazul a doua fetite, surprinse pe strada vinzindu-si jucariile, pentru a o…

- ■ „mama“ pentru 7 copii este o tinara de nici 29 de ani ■ ea are grija de ceilalti 6 frati si de propriul copil ■ situatia fratilor este foarte complicata, tinind cont de faptul ca mama copiilor traieste ■ fetitele au ascuns ca sunt crescute doar de o sora mai mare, de frica “sa […] Articolul Cazul…

- ■ Stefan Bocancea a fost gasit vinovat de faptul tentativa de omor in cazul exploziei provocate in locuinta in care era cu fiul ■ el are de executat 12,2 ani de inchisoare si trebuie sa-i achite copilului de 7 ani daune de 100.000 euro ■ judecatorii i-au interzis drepturile parintesti pe o perioada…

- ■ un afacerist a fost condamnat la 5 ani si 9 luni de detentie intr-un dosar cu fonduri europene ■ in aceeasi speta, un inspector in constructii are o sanctiune cu suspendare ■ cei doi sint buni de plata cu peste 660.000 lei ■ Un afacerist nemtean a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa […]…

- ■ un individ condamnat pentru ca a injunghiat in abdomen doi consateni din Dulcesti, a contestat pedeapsa dispusa Florin Constantin Cantea, de 33 de ani, din Dulcesti, condamnat la inchisoare dupa ce s-a luat la harta, apoi la bataie cu doi consateni, pe care i-a injunghiat, unuia provocindu-i leziuni…

- ■ un nemtean a gasit un card bancar si a facut 15 sesiuni de shopping ■ pentru ca mai avea la activ si alte fapte, a fost condamnat la 3 ani si 5 luni de detentie ■ Un tinar de 34 de ani, din Roman, a fost condamnat la inchisoare dupa ce a devalizat un […] Articolul Inchisoare cu executare pentru un…