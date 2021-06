Stiri pe aceeasi tema

- P​unerea în libertate sau 30 ani de închisoare? Politistul alb Derek Chauvin, condamnat pentru uciderea afro-americanului George Floyd, si procurorii responsabili de caz au cerut miercuri în instanta pedepse diametral opuse, relateaza AFP, citata de Agerpres.În documentele…

- Mihai Marian Bozbici și Lenuț Dragota, doi carauși de droguri din Bistrița-Nasaud, au fost condamnați in prima instanța, la inchisoare cu executare. Primul a primit 4 ani și 11 luni de inchisoare, iar cel de-al doilea 3 ani și 6 luni. Dragota a fost prins anul trecut de procurorii DIICOT cu peste 17…

- Sapte persoane au fost inculpate pentru omor cu premeditare dupa decesul fostului fotbalist Diego Maradona. Conform EFE și lefigaro.fr, procesul va incepe la 31 mai. Toate persoanele inculpate sunt profesioniști din domeniu medical și s-au ocupat de ingrijirea lui Diego Maradona. Persoanele care vor…

- Polițistul Derek Chauvin este vinovat de crima, fiind responsabil de uciderea lui George Floyd. Decizia a fost data marți, dupa lungi deliberari care au fost intinse pe doua zile. Fostul polițist Derek Chauvin este acuzat ca l-a ucis pe George Floyd. Sentința sa urmeaza sa fie stabilita in saptamanile…

- Polițistul Derek Chauvin este vinovat de crima, fiind responsabil de uciderea lui George Floyd. Decizia a fost data marți, dupa lungi deliberari care au fost intinse pe doua zile. Fostul polițist Derek Chauvin este acuzat ca l-a ucis pe George Floyd. Sentința sa urmeaza sa fie stabilita in saptamanile…

- Polițistul Derek Chauvin a fost condamnat marți pentru asasinarea afro-americanului George Floyd, în urma unui proces care a încheiat un caz rasunator care a lasat o amprenta profunda asupra Americii ilustrând diviziunile rasiale din țara, potrivit AFP.Cei 12 jurați - șapte…

- O cearta intre doi soti s-a incheiat tragic in Jilava. Un barbat de 38 de ani si-a injunghiat partenera in zona gatului, iar apoi s-a sinucis. Azi, IPJ Ilfov a fost sesizat despre faptul ca in urma unui conflict spontan un barbat 38 ani și-a injunghiat sotia de 37 ani in zona gatului și a pieptului.…

- O cearta intre doi soti s-a incheiat tragic in Jilava. Un barbat de 38 de ani si-a injunghiat partenera in zona gatului, iar apoi s-a sinucis. Azi, IPJ Ilfov a fost sesizat despre faptul ca in urma unui conflict spontan un barbat 38 ani și-a injunghiat sotia de 37 ani in zona gatului și a pieptului.…