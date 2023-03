Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) va propune Ministerului Finanțelor plafonarea prețurilor RCA timp de 6 luni la tarife egale cu nivelul celor din martie 2022. Plafonarea inseamna prețuri mai mici, exact strategia care le-a dus la faliment pe City Insurance și Euroins . Autoritatea de Supraveghere…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna din partea potentialilor creditori de asigurare ai Euroins Romania, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus retragerea autorizatiei de functionare pentru acest asigurator, a anuntat vineri…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a luat act de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare si constatarea starii de insolventa a societatii. FGA poate proceda la…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a luat act de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare si constatarea starii de insolventa a societatii. FGA poate proceda la…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) poate primi cereri de deschidere a dosarelor de dauna din partea potentialilor creditori de asigurare ai Euroins Romania, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus retragerea autorizatiei de functionare pentru acest asigurator, a anuntat vineri…

- Parlamentul a votat schimbari pentru fondurile de pensii private și facultative. Camera Deputaților, care este și for decizional, a adoptat o ordonanța de urgența prin care se stabilesc principiile privind regulile de investire si atributiile directorilor de investitii din cadrul administratorilor.…

- Schimbarea majora survenita la Pilonul II consta in faptul ca moștenitorii pot incasa banii cumulați dupa decesul celui care cotizeaza. Incepand din acest an, moștenitorii pot opta daca primesc direct banii sau li se vireaza in contul lor din Pilonul II. Modificarea se regasește in OUG 174/2022.Pana…