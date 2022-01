Echipele de fotbal trebuie sa respecte "in principiu" regulile sanitare din fiecare tara, a reamintit joi UEFA, reinviind ipoteza ca jucatorii nevaccinati nu vor putea evolua in Liga Campionilor in Franta, unde va intra in vigoare un permis de vaccinare, scrie AFP.

''Fiecare echipa va trebui, in principiu, sa respecte regulile aplicabile din tara in care are loc intalnirea", a scris organismul european intr-un comunicat de presa remis AFP.

"Anexele specifice competitiei - inca in curs de redactare - care contin reguli speciale legate de Covid pentru faza eliminatorie, pot oferi…