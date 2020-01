Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Dinca si-a schimbat joi, 9 ianuarie, declaratia in ceea ce priveste cazul Luizei Melencu. "Monstrul din Caracal" nu mai sustine ca a ucis-o, asa cum a facut timp de sase luni, ci ca la mijloc ar fi o presupusa retea de trafic, in care el nu dorea sa fie implicat. Totul ar fi pornit de la Petruta…

- La sase luni de la izbucnirea scandalului Caracal, dupa ce si-a schimbat declaratia in fata procurorilor in ceea ce o priveste pe Luiza Melencu, Gheorghe Dinca le-a spus ceva si jurnalistilor. In cateva cuvinte, "monstrul din Caracal" a incercat sa dea de inteles ca situatia este sub control.

- Informații de ultima ora din ancheta DIICOT. Gheorghe Dinca le-a spus anchetatorilor ca nu l-a avut complice doar pe Ștefan Risipițeanu, barbatul care a recunoscut ca a violat-o pe Luiza Melencu, ci și pe alți barbați. Dinca a scris nu mai puțin de 20 de pagini, conform Romania TV, refuzand inițial…

- Cazul Caracal. Parinții Alexandrei Maceșanu au primit o lovitura grea de la DIICOT, chiar in pragul sarbatorilor, la cinci luni de cand fata a disparut dupa ce s-a urcat in mașina lui Gheorghe Dinca, la ocazie. Luni, 23 decembrie, cei doi au ajuns la sediul DIICOT, dupa ce au fost chemați sa ridice…

- Cazul crimelor de la Caracal este departe de-a fi finalizat și noi informații bomba ies la iveala despre Luiza Melencu, tanara despre care se presupune ca a fost rapita, violata și ucisa de catre Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal. Ce a aparut recent pe Facebook?

- Libertatea lui Tetelu incepe cu un subiect greu: Cazul Caracal. Tetelu comenteaza cum le-a luat anchetatorilor peste 4 luni pentru a-l reține pe complicele lui Gheorghe Dinca, Ștefan Risipițeanu, cel care este acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu."Dupa ce l-au prins, au facut conferința mare la DIICOT.…

- Criminalul de la Caracal, Gheorghe Dinca, a marturisit, miercuri, la DIICOT ca impreuna cu vecinul sau, Ștefan Risipiceanu, a violat-o pe Luiza Melencu, adolescenta disparuta in luna aprilie.Dinca a mai afirmat ca Luiza a fost ținuta mai multe zile in casa, adaugand ca le-a omorat de furie pe cele doua…

- Informații bomba in cazul crimelor de la Caracal! Alexandru Cumpanașu a facut dezvaluirea care schimb totul! Potrivit acestuia, Luiza Melencu a fost gasita și are dovezi cat se poate de clare! Ce a anunțat de Alexandra Maceșanu?