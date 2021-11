Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii romani au reușit sa recupereze 21 din cele 22 de biciclete ale lotului national al Italiei de ciclism, furate, saptamana trecuta, la Campionatul Mondial din Franta. Acestea, in valoare de aproximativ 600.000 de euro, au fost gasite in Vrancea, la o grupare specializata in furturi și trafic…

- Weekend cu podiumuri importante pentru timisorenii de la Sport Record Original, care au reprezentat Romania in partea a doua a saptamanii la Campionatul Mondial de Karate WUKF, la Cluj. Denis Iovescu (foto) va reveni acasa „incarcat” de medalii dupa ce a cucerit nu mai putin de trei medalii de argint,…

- Un francez in varsta de 64 de ani a fost retinut miercuri in estul Frantei, unde a fost descoperit la bordul unui autocar ce venea din Romania, a anuntat luni politia judiciara franceza, potrivit AFP. Condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru mai multe infractiuni, printre care escrocherie…

- Un francez de 64 de ani a fost retinut in estul Frantei, dupa ce a fost descoperit de oamenii legii intr-un autocar cu romani, a anuntat luni politia judiciara franceza. Barbatul, condamnat la 24 de ani de inchisoare pentru mai multe infracțiuni, ar fi fugit in 2019, iar timp de doi ani a stat ascuns…

- Politia din estul Germaniei a anuntat ca toti principalii suspecti cautati in legatura cu spectaculosul furt de bijuterii de la ''Muzeul comorilor'' din Dresda, in 2019, au fost prinsi, potrivit DPA. Fortele de ordine au arestat joi dimineata un barbat de 23 de ani intr-un apartament din Berlin,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Norvegia si doua echipe asiatice, la Campionatul Mondial din 2021, care va fi gazduit de Spania, potrivit tragerii la sorti efectuate joi seara, la Castellon (Spania). Norvegia este campioana europeana en titre si medaliata…