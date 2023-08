Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana dorește sa aiba 20 de milioane de profesioniști in domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor pana in anul 2030. In prezent exista doar 9 milioane. Astfel, Comisia a prezentat in luna aprilie a acestui an un plan prin care se dorește ca angajații sa dețina aceleași capacitați…

- O statistica oficiala a Oficiului Național al Registrului Comerțului arata faptul ca județul Ialomița a devenit un adevarat paradis pentru «pacanele». Firmele care administreaza salile de jocuri de noroc de tip «slot machine» sau case de pariuri au deschis pe raza județului nostru aproape 1000 de puncte…

- In ultimii ani, sute de mii de oameni au parasit Romania, atrași fiind de salariile mult mai mari din Vest. Industria construcțiilor, spitalele și hotelurile resimt acest lucru, inclusiv la Buzau. Pentru a acoperi lipsa forței de munca, angajatorii sunt nevoiți sa importe muncitori. Din construcții…

- Oferta pentru locuri de munca in industria ospitalitatii din Romania a crescut cu 15%, in aceasta vara, comparativ cu perioada similara din 2022, releva un studiu publicat, joi, de o platforma de recrutare online. In acest context, la ora actuala, pe Bestjobs sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi…

- Cetațenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) se vor putea angaja in Republica Moldova fara permis de munca. Un proiect de modificare a Legii privind regimul strainilor in Republica Moldova a fost votat in a doua lectura de 55 de deputați. Modificarile legislative au scopul de a combate lipsa…

- Caz incredibil la Bod. Un cititor ne-a transmis urmatorul mesaj. Un barbat a fost ranit foarte grav, la muncile campului. Cel care l-a angajat „cu ziua”, l-a dus acasa și l-a abandonat in fața casei. „Aș dori ca mesajul meu sa ramana sub anonimat! Insa am rugamintea la dumneavoastra daca ați putea scrie…

- Jocurile de noroc de masa au fost intotdeauna printre cele mai populare, in domeniul gamblingului. In perioada anilor 1940, acest domeniu s-a transformat intr-o adevarata industrie. Cazinourile din Las Vegas și Atlantic City s-au dezvoltat in ritm alert, iar evoluția lor a condus și la o popularizare…

- Citeva zeci de oameni au fost trași pe sfoara de o companie din Chișinau care le-a promis locuri de munca bine platite in state membre ale Uniunii Europene. Victimele au achitat firmei cu pricina sute de euro pentru șansa de a munci și de a le oferi familiilor un trai mai bun. Pagubiții nu și-a vazut…