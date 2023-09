Cazimir Țino: Recensământul – între necesitate și falsificare Sine ira et studio La 28 august a inceput in RM un recensamant de proba (al populației și locuințelor) care se va desfașura pana la 10 octombrie, in 11 localitați. Acesta pregatește de fapt recensamantul propriu-zis, programat pentru trimestrul II din 2024 (probabil in aprilie sau mai). Deși poate parea un subiect mai puțin incitant, nu este totuși unul lipsit de importanța. Dimpotriva! Este radiografia – teoretic, foarte exacta – a unui moment in timp. Și care se repeta la fiecare 10 ani sau, in unele state occidentale, chiar odata la 5 ani. Care moment poate surprinde situația populației și… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

- Ministrul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii, Dumitru Alaiba, anunța succesele reformei patentei. Intr-o postare in rețelele sociale, ministrul susține de la 1 iulie pina pe 27 iulie, 1 348 de vinzatori au trecut la noul regim fiscal de activitate independenta cu aparat de casa, noteaza Noi.md.…

- Premier Energy anunța ca continua lucrarile de restabilire a energiei electrice, dupa ce furtuna și precipitațiile cu descarcari electrice de noaptea trecuta au provocat noi declanșari avariate in rețelele electrice din centrul și sudul țarii. Astfel, in unele localitați lumina a fost restabilita, dar…

- SUA și Romania au discutat urgent dupa atacurile Rusiei de langa frontiera țarii noastre, din porturile Reni și Ismail. Seful diplomatiei americane, secretarul de stat Antony Blinken, a avut luni o discuție telefonica cu ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, a informat partea americana. Convorbirea…

- Doi barbați din Cahul au fost arestați de ofițerii direcției Antidrog și cei ai Direcției Generale a IGP in comun cu procurorii PCCOCS. In urma perchezițiilor desfașurate de cei de la Fulger, la domiciile dar și imobilul care il inchiriau in satul Tartaul, raionul Cantemir, oamenii legii au ridicat…

- Liderul unui grup infracțional, care a racolat doi minori din Chișinau sa livreze marijuana și hașiș in Balți, Cahul și Chișinau a fost reținut de oamenii legii. In septembrie 2022, unul din minorii implicați a fost trimis in judecata, pentru distribuirea drogurilor in Gradina Botanica și Parcul Dendrariu…

- Ceea ce se intampla in aceasta perioada de vara in școlile din Bugeac (actuala regiune Odesa, Ucraina) unde, alaturi de clase ucrainene, se mai pastreaza, pe alocuri, și clase cu „limba moldoveneasca” de predare, nu poate fi nicidecum trecut cu vederea.

- Astazi se implinesc 83 de ani de la una dintre cele mai negre file din istoria neamului romanesc. Pe 28 iunie 1940 s-a produs raptul Basarabiei, nordului Bucovinei și al Ținutului Herta, in urma unui ultimatum inaintat de catre URSS Regatului Romaniei. Pus sub o presiune politica dictata de diplomația…