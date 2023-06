Cazimir Țino: R. Moldova și războiul din Ucraina Sine ira et studio Timp de circa 30 de ani, ”republica” Moldova a trait jucand la dublu. Ba ca a fost ”vițelul bland” sugand la doua vaci (Estul și Vestul), ba ca a jucat cartea integrarii europene – sincer sau prefacut, dupa cheful regimului la putere – , ba cautand supunerea și integrarea in ”ruskii mir”… Majoritatea conducatorilor vremelnici ai acestei țari artificiale, din 1991 și pana acum, au incercat fie sa joace la doua capete, fie sa ”rezolve” problemele pe varianta struțului care, bagandu-și capul in nisip, se preface ca nu exista aceste probleme. De la 24 februarie 2022, lucrurile s-au… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu a venit cu un mesaj de comemorare a victimelor celui mai mare val de deportari staliniste din Basarabia. Sefa statului a precizat ca Republica Moldova va continua sa ajute vecinii noștri care fug din calea razboiului, potrivit Realitatea.md . „In noaptea dintre…

- Moldova a gazduit joi cea de-a doua intalnire a summitului Comunitații Politice Europene, un eveniment care a reunit aproape 50 de șefi de stat, prim-miniștri și inalți oficiali ai UE de pe intregul continent. Liderii Europeni au folosit ocazia sa dezbata probleme de interes general pentru Europa, iar…

- Vladimir Voronin nu exclude ca ar putea candida la funcția de președinteFostul președinte de țara, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, nu exclude ca ar putea candida pentru un nou mandat de președinte al Republicii Moldova, in 2024, cand expira mandatul actualei președinte, Maia Sandu. Declarația…

- Am trecut pentru prima oara Prutul, in Republica Moldova, in 2008, cand am participat la manifestația dedicata Unirii Basarabiei cu Romania, din 27 martie. La o zi dupa ce am trecut granița nedreapta, Voronin a interzis accesul romanilor din Țara in Basarabia.A fost inceputul sfarșitului regimului comunist…

- Președintele Parlamentului inițiaza procedura de retragere a Republicii Moldova din Acordul privind Adunarea interparlamentara a CSI, a anunțat Igor Grosu in cadrul unui briefing. „In calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova, dupa mai multe discuții cu cetațenii, dupa discuții in cadrul…

- Resturile unui pescar australian care era disparut de cateva zile, au fost gasite in interiorul unui crocodil, potrivit BBC.Kevin Darmody, in varsta de 65 de ani, a fost vazut ultima data sambata la Kennedy's Bend, intr-o regiune indepartata a statului australian Queensland. CITESTE SI Fost președinte…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intilnit cu un grup de artiști, scriitori și actori cu care a vorbit despre preocuparile lor privind situația din domeniul culturii. Totodata, s-a discutat și despre rolul oamenilor de arta la coeziunea societații, menționindu-se ca anume ei au fost cei…

- Declarația de ieri a Maiei Sandu este PR politic pentru partidul de guvernamant și pentru ea personal. Acest apel nu are nimic de-a face cu interesele naționale ale Republicii Moldova. Va fi un miting de partid in detrimentul statului, folosind resursele administrative. Sa organizezi un astfel de eveniment…