Sine ira et studioSituația geopolitica, economica și de securitate a Republicii Moldova impune, in aceste timpuri, decizii ferme, clare, așa cum prea puține au fost luate din 1990 incoace. Timpul preseaza. Pe de o parte, datorita turbulențelor și lipsei de predictibilitate pe scena internaționala. Pe de alta, datorita unui adevarat vortex electoral ce se prefigureaza inca din urmatoarele luni, și care va dura cel puțin pana in iulie 2025. Foarte pe scurt, alegerile care se apropie – fie in RM, fie in țari care au o influența mai mult sau mai puțin directa asupra Chișinaului – sunt urmatoarele:1.…