Stiri pe aceeasi tema

- O femeie si un barbat au murit sambata seara si trei persoane au fost ranite dupa ce asupra masinii in care se aflau s-a tras cu un Kalasnikov, in parcarea unui McDonald’s din Marsilia, informeaza News.ro. „Cele cinci persoane se aflau in masina lor in parcarea de la McDonald’s cand un vehicul s-a apropiat…

- Florin Raducioiu, fost atacant important al echipei naționale povestește pentru Gazeta Sporturilor cum a inceput povestea lui in fotbalul profesionist. Raducioiu fiind singurul fotbalist roman care a evoluat in toate marile campionate ale Europei: Italia, Spania, Anglia, Germania și Franța. Emisiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE) a venit cu precizari in contextul in care in spațiul public a aparut informații cu privire la decesul unui alt cetațean moldovean in Israel. Autoritațile de la Chișinau informeaza ca Ambasada R. Moldova la Tel Aviv verifica informația respectiva,…

- Maria Zaharova, una dintre portavocile Kremlinului, spune ca noua Strategie a Securitații Naționale vine cu acuzații nefondate la adresa Rusiei, iar proiectul moldovean a fost anunțat inainte de cea de-a patra ediției a Platformei de Sprijin pentru R. Moldova ca țara sa obțina mai mulți bani.

- In perioada 26 septembrie-3 octombrie la Albena (Bulgaria), 80 de boxeri din 11 țari din regiunea Balcanica au desfașurat lupte crincene pentru dreptul de a urca pe podium și de a deveni ciștigatorul competiției. Moldova a fost reprezentata de 4 boxeri, dintre care trei au ciștigat un set complet de…

- Fotbalistul roman Alexi Pitu a marcat golul prin care Girondins Bordeaux a invins-o pe Valenciennes FC cu scorul de 2-1, sambata seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a sasea a ligii secunde din Franta, anunța Agerpres.Oaspetii au deschis scorul prin Alberth Elis (37), Valenciennes a egalat…

- Regimul militar nigerian, rezultat in urma unei lovituri de stat, a acuzat Franta, intr-un comunicat citit la televiziunea nationala, ca "isi desfasoara fortele" in mai multe tari din Africa de Vest in vederea unei "agresiuni" impotriva Nigerului. "Franta continua sa-si desfasoare fortele in mai multe…

- A stat de 5 ori dupa gratii, in diferite țari, incercand sa ajunga ilegal in țara sa de vis, Marea Britanie, in anii in care Moldova se izola de restul lumii, iar britanicii au inclus statul in lista țarilor indezirabile. Apoi a renunțat, optand pentru Franța, insa și acolo a avut parte de grele incercari.…