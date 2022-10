Caz șocant: un câine polițist a fost mușcat de un bărbat recalcitrant Un barbat de 29 de ani, care a fost implicat intr-un scandal pe strada intr-o localitate din Germania, a fost arestat dupa ce a mușcat un caine polițist și l-a lovit pe ofițerul care-l insoțea, ranindu-l la mana. Poliția a fost solicitata, la sfarșitul saptamanii trecute, sa intervina intr-un scandal izbucnit pe strada intre o […] The post Caz șocant: un caine polițist a fost mușcat de un barbat recalcitrant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, eliberat marti din Penitenciarul Gaesti, judetul Dambovita, a fost amendat de Politie la scurt timp dupa ce a redevenit un om liber, pe motiv ca nu a vrut sa plece din fata unitatii de detentie, facand scandal in strada. „La data de 11 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Un barbat, eliberat marti din Penitenciarul Gaesti, judetul Dambovita, a fost amendat de Politie la scurt timp dupa ce a redevenit un om liber, pe motiv ca nu a vrut sa plece din fata unitatii de detentie, facand scandal in strada. „La data de 11 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului…

- Brațara electronica de supraveghere a fost folosita pentru prima data in Romania duminica. O tanara din Capitala a fost batuta de iubitul ei, iar oamenii legii au decis sa-i puna acestuia dispozitivul pentru a nu se mai apropia de fata. Un barbat care a fost agresiv cu iubita sa este primul roman caruia…

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica dupa amiaza, pe drumul national 66, in Defileul Jiului, unde un bolovan desprins de pe un versant a cazut peste un autoturism si a trecut prin parbriz. Echipe de salvatori din doua judete au intervenit la fata locului si l-au scos pe sofer din masina in stop…

- Procuratura din Moscova a avertizat, miercuri, ca persoanele care participa la mitinguri ”ilegale” vor fi pedepsite conform legislației ruse in vigoare, informeaza agenția rusa de presa TASS. Avertismentul vine in contextul in care mișcarea rusa „Vesna” a facut apel la proteste in Federația Rusa fața…

- Un tanar din Husi, recent intors din Germania, acolo unde a muncit pentru a strange bani de nunta, a fost omorat in scara blocului, dupa ce a gonit din casa doi frati care incercau sa ii fure banii de nunta. Nicusor Stoianov (29 de ani) se afla, noaptea trecuta, in casa alaturi de viitoarea sa […] The…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut miercuri persoanelor infectate cu variola maimutei sa evite expunerea animalelor la virus, dupa un prim caz raportat de transmitere de la om la caine, relateaza AFP, citata de Agerpres. Un prim caz de transmitere a variolei maimutei de la om la caine a…

- Un scandal uriaș a izbucnit in Primaria din Calafat. Biroul viceprimarului Petre Petrica a fost mutat de catre primarul Dorel Mitulețu in vechiul adapost de caini din oraș. Primarul susține ca era singurul loc disponibil, in timp ce viceprimarul spune ca este o razbunare pentru o cearta mai veche dintre…