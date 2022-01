Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 26 de ani, din comuna vasluiana Balteni, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui din cauza unei ocluzii intestinale. Medicii o pregatisera pentru operatie, dar mama ei a externat-o sub semnatura fara nicio explicatie, iar fata a murit. Politistii ancheteaza cazul.

- Poliția din Vaslui a declanșat o ancheta dupa ce o tanara de 26 de ani cu dizabilitati a murit pe 12 ianuarie, mama sa, in calitate de reprezentant legal, refuzand tratamentul si interventia chirurgicala. Tanara, diagnosticata cu ocluzie intestinala a fost internata pe data de 9 ianuarie și externata,…

- Polițiștii din Vaslui au intervenit marți, 4 ianuarie, pentru aplanarea unui conflict izbucnit intr-o sala de jocuri de noroc, dupa ce un barbat a pierdut o suma importanta la pacanele. Pana la sosirea echipajelor, barbatul in varsta de 35 de ani a blocat circulația, așezandu-se pe șosea. In urma verificarilor,…

- Din cauza numeroaselor cazuri de infectari cu Covid-19 din aceasta toamna, in Spitalul Județean de Urgența din Sfantu Gheorghe au fost facute mai multe reorganizari, printre care și comasarea clinicilor de Ortopedie și Chirurgie in care au fost internați pacienții suspecți de Covid. Astfel, numeroase…

- „Echipajul ambulantei SMURD tip B2 s-a deplasat in localitatea Balteni pentru evaluarea si acordarea primului ajutor persoanelor implicate intr-un accident rutier produs in localitate. In accident au fost implicate un microbuz si un autoturism, in cele doua mijloace de transport aflandu-se cinci persoane.…

- Barbatul a ajuns, marți seara, cu ambulanța la Spitalul Municipal din Timișoara. Pacientul are aproximativ 40 de ani si s-a prezentat cu dureri puternice in piept la Spitalul Județean de Urgența din Reșița, potrivit publicației tion.ro Acesta se afla la primul tratament prin terapie cu oxigen hiperbaric,…

- Viceprimar, cu adeverința de vaccinare falsa, a murit in urma infecției cu COVID-19. A recunoscut medicilor inainte de a deceda Viceprimar, cu adeverința de vaccinare falsa, a murit in urma infecției cu COVID-19. A recunoscut medicilor inainte de a deceda Lucian Lacatușu, viceprimarul comunei Dranceni,…

