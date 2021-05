Un barbat de 31 de ani din Scarișoara Noua, județul Satu Mare, a fost injunghiat, duminica, de fratele lui in zona toracelui.

Potrivit IPJ Satu Mare, polițiștii au fost sesizați duminica dimineața cu privire la faptul ca un barbat de 31 de ani din Scarișoara Noua este transportat la spital cu o plaga injunghiata in zona toracelui.

In urma verificarilor facute, polițiștii au stabilit ca, in urma unui conflict spontan aparut intre doi frați, cu doua ore inainte, unul dintre aceștia a fost ințepat cu un obiect ascuțit in zona toracelui de catre celalalt.

Medicii au stabilit…