Caz șocant în Iași! Un tânăr i-a înfipt un cuțit în gât amantei sale, apoi a sărutat-o și i-a spus că o iubește Un barbat din Iași i-a infipt un cuțit in gat amantei sale, apoi a sarutat-o și i-a spus ca o iubește, femeia reușind totuși sa fuga și sa ajunga la spital. Soțul ei accepta relația extraconjugala, de frica individului, cunoscut ca un tip violent. Tanarul de 22 de ani din localitatea ieșeana Trifești avea de anul trecut o relație cu femeia, acceptata inclusiv de soțul acesteia, intrucat barbatul era cunoscut ca fiind extrem de violent, scrie Ziarul de Iași . Pe 18 decembrie, tanara era singura acasa și i-a trimis un SMS amantului prin care il chema la ea. Barbatul a venit, iar la un moment dat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se știe deja ca Brigitte a inceput amenajarile in curtea exterioara a casei sale, astfel ca aceasta ne-a demonstrat ca este o femeie muncitoare și lucreaza cot la cot cu angajații ei și este la fel de perficționista pe cat de harnica a aratat ca e. Ei bine, bruneta are pretenții de la soțul ei și iși…

- Companiile aeriene europene au incalcat constant drepturile pasagerilor in timpul pandemiei de COVID-19, situatie tolerata de guvernele statelor Uniunii Europene, care nu au conditionat ajutoarele de stat oferite acestor companii de rambursarea contravalorii biletelor pentru zborurile anulate, releva…

- Alexandra Stan a luat prin surprindere pe toata lumea cu faptul ca s-a casatorit in mare secret cu un barbat despre care nimeni nu știa ca ii este iubit. Vedeta a facut marele pas la doar cateva luni dupa ce l-a cunoscut pe Emanuel, cel care i-a fost terapeut, dar și bun prieten.

- Pentru președintele Curții de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, respectarea Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, anume obligația de a actualiza declarațiile de avere și de interese, este una facultativa. Deși Agentia Nationala de…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si il cerceteaza pe judecatorul Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitesti, care a decis in premiera ca existenta SIIJ nu este justificata, invocand decizia CJUE. Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat miercuri, despre acest subiect: „Un capitol…

- Un barbat de 74 de ani din cartierul Trivale al municipiului Pitesti s-a sinucis, joi seara, infigandu-si un cutit in inima, in timp ce sotia acestuia era plecata la cumparaturi. Barbatul suferea de mai multe afectiuni si a mai avut, in trecut, tentative de suicid.

- Tribunalul Bucuresti dezbate miercuri cererea prin care care fostul lider PSD cere eliberararea din Penitenciarul Rahova.La instanta de fond – Judecatoria Sectorului 5 – Dragnea a primit o decizie nefavorabila, insa el a facut contestatie, care se va judeca la Tribunalul Bucuresti. Dragnea a incercat…

- Potrivit certificatului de deces, prințul Philip a murit de batranețe, relateaza Telegraph, care a obținut in exclusivitate date din document. Soțul reginei Elisabeta a II-a, ducele de Edinburgh, a decedat la Castelul Windsor , pe 9 aprilie, fara a fi dezvaluite prea mai multe detalii. Telegraph anunța…