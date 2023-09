Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 a inregistrat un dosar penal dupa un control al Casei de Asigurari de Sanatate (CASMB) la un centru medical din București. Suspiciunile sunt ca s-ar fi decontat fictiv servicii medicale pentru pacienți decedați, instituționalizați in azile de batrani și angajați ai…

- Accesul animalelor de companie va fi permis in toate parcurile și spațiile publice exterioare din Capitala. Un proiect in acest sens a fost pus in dezbatere publica și urmeaza sa fie votat in curand. In prezent, animalele de companie nu au acces pe domeniul public, in parcuri și gradini publice. Exista…

- Mihnea Vasiliu, fostul director general al Ringier Romania, a murit in recepția unui hotel din Capitala, dupa ce acuzase o stare de rau. Poliția și Parchetul bucurești au deschis dosar de moarte suspecta. Conform martorilor, lui Mihnea Vasiliu i s-ar fi facut rau la recepție, unde statea de vorba cu…

- Meteorologii au emis vineri dimineata o avertizare meteorologica cod galben de vijelii si grindina pentru Bucuresti si mai multe zone din Ilfov, Giurgiu si Dambovita. Mai multi copaci au cazut in Capitala, zeci de masini fiind avariate. O persoana a fost surprinsa intr-un autoturism de un copac doborat…

- Sase persoane au fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi incercat sa vanda diverse droguri, printre care cocaina si ketamina, in urma unor verificari care au fost facute in zilele festivalului Saga din București. Potrivit DIICOT, procurorii au retinut sase persoane, la sfarsitul saptamanii…